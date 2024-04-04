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Стали известны детали госпитализации губернатора Мурманской области

Глава Мурманской области сейчас находится на операции в Апатитско-Кировской больнице.
Ирина Егорова 2024-04-04 23:58:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения находился в сознании. Сейчас он находится в Апатитско-Кировской больнице в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет, передают РИА Новости. 

Глава региона проводил встречу с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Там было около 300 человек, среди которых сам нападавший. После завершения мероприятия неизвестный мужчина напал на него на выходе из здания. Он нанес Чибису ножевое ранение в живот. После чего Чибиса доставили в больницу, а нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. 

#Мурманская область #врачи #больница #госпитализация #нападение #Операция #сознание #андрей чибис #апатиты
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