Стали известны детали госпитализации губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения находился в сознании. Сейчас он находится в Апатитско-Кировской больнице в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет, передают РИА Новости.

Глава региона проводил встречу с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Там было около 300 человек, среди которых сам нападавший. После завершения мероприятия неизвестный мужчина напал на него на выходе из здания. Он нанес Чибису ножевое ранение в живот. После чего Чибиса доставили в больницу, а нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.