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Губернатор Чибис записал видеообращение из больницы после покушения

Глава Мурманской области пришел в себя после операции и поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь.
Иван Линдеманн 2024-04-05 08:02:04
© Фото: Губернатор Чибис, Telegram © Видео: Губернатор Чибис, Telegram

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого накануне напали с ножом, опубликовал видео из больницы. Глава региона поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь.

«Буду восстанавливаться - и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо», - сказал он.

Ранее губернатора прооперировали. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Мужчина с ножом напал на Чибиса после встречи губернатора с жителями в городе Апатиты. Сообщалось, что глава региона самостоятельно добрался до машины, после чего его экстренно отвезли в больницу. Напавший на губернатора получил ранение при задержании.

Утром 5 апреля в Следственном комитете сообщили, что мужчина испытывал к губернатору Мурманской области неприязнь, хотя лично его не знал. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело. 

#Мурманская область #покушение #нападение #губернатор #Чибис
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