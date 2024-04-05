Губернатор Чибис после покушения успел позвонить жене

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании и до госпитализации успел позвонить жене, чтобы успокоить ее. Об этом рассказала его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

«Перед операционной что он первое сделал - это позвонил супруге и сообщил ей о случившемся. Соответственно, она об этом узнала раньше, чем все на свете», - рассказала пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

Покушение на Андрея Чибиса было совершено накануне вечером. Подозреваемый - 42-летний житель Апатитов. Он дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями, и ударил его ножом в живот. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте. Свой поступок он объяснил чувством неприязни к политику. Возбуждено уголовное дело.