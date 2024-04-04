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Макрон: у Парижа есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

Французский лидер пока не стал раскрывать содержание секретных данных об организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Максим Крюков 2024-04-04 18:38:05
© Фото: IMAGO Leco Viana Global Look Press

Франция обладает «полезной информацией» об организации террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, трансляцию которой вел Елисейский дворец в социальной сети X.

«Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», - передает его слова телеканал «360».

Накануне The Washington Post написала, что более чем за две недели до вооруженного нападения террористов Соединенные Штаты оповестили РФ о том, что концертный зал в Красногорске является потенциальной целью. Вашингтон поделился сведениями с Москвой за день до публичного предупреждения, которое содержало призыв к гражданам США «избегать больших скоплений в течение следующих 48 часов». Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что полученные от американской стороны данные были «слишком общими» и не позволили выявить до конца участников нападения.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр обороны России Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров отметили, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинской стороне. Официальные лица РФ также подчеркнули, что расследование этой террористической атаки будет доведено до конца.

#Франция #Теракт #эммануэль макрон #информация #Крокус сити холл
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