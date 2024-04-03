WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

Больше чем за две недели до вооруженного нападения террористов в Москве правительство США сообщило российским властям, что «Крокус Сити холл» является потенциальной целью. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Соединенные Штаты поделились своей информацией с Россией за день до публичного предупреждения. 7 марта посольство США заявило, что «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», и посоветовало гражданам США «избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

Переданные американской стороной сведения включали информацию о планах террористов атаковать синагогу. На следующий день после этого ФСБ заявила, что предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве.

Хотя Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с зарубежными странами, в соответствии с политикой, известной как «обязанность предупреждать», предоставление информации о конкретных целях противнику является необычным, говорят официальные лица и эксперты. Это может привести к раскрытию того, как США получили эту информацию, что потенциально может поставить под угрозу тайную деятельность по наблюдению или человеческие источники.

Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что переданная российским спецслужбам информация о возможном теракте была слишком общей и не позволила выявить до конца участников кровавого теракта.