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Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев напомнил, что исполнители теракта в «Крокусе» были задержаны при попытке перейти украинскую границу.
Ян Брацкий 2024-04-03 11:53:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые, как и сам киевский режим, контролируются США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. С его слов, Запад пытается убедить Москву, что организаторами преступления являются радикальные исламисты.

«Намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам... Киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», - заявил Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

При этом Патрушев призвал учитывать ИГИЛ*, «Аль-Каиду»* (запрещенные в РФ террористические организации) и другие созданные официальным Вашингтоном террористические организации.

Патрушев напомнил, что совершившие кровавый теракт боевики рвались в сторону украинской границы, где для них было подготовлено «окно» для перехода. Там они и были задержаны.

Накануне Владимир Путин пообещал, что Москва доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Напомним, вечером 22 марта несколько вооруженных террористов открыли огонь в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». В результате 144 человека погибли.

* Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#Теракт #Украина #сша #спецслужбы #СБУ #Патрушев #Крокус сити холл
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