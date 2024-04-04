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Лавров назвал очевидным для всех украинский след в теракте в «Крокусе»

Глава МИД РФ напомнил о причастности украинских спецслужб к другим терактам на российской территории.
Ян Брацкий 2024-04-04 12:26:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что наличие украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» стало очевидным. Об этом глава российской дипломатии сказал во время посольского круглого стола по теме урегулирования украинского кризиса.

«Тем более, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», - заявил Лавров.

Накануне о причастности Украины к теракту в Красногорске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В телефонном разговоре со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню он отметил, что у Москвы есть все необходимые данные. Глава оборонного ведомства напомнил, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и выразил надежду, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.

Напомним, теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в фойе и концертный зал «Крокуса» перед концертом музыкального коллектива «Пикник». Боевики открыли огонь по людям, а после устроили пожар. В результате 144 человека погибли.

#Теракт #Украина #спецслужбы #Лавров #МИД России #красногорск #Крокус сити холл
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