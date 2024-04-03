Шойгу заявил об украинском следе в организации теракта в «Крокусе»

Министр обороны Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что у России есть данные об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити холле». Об этом сообщает Минобороны России.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», - сказал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России подчеркнул, что расследование этой террористической атаки будет доведено до конца. Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом и при этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к этому вооруженному нападению и перекладывал ответственность на ИГИЛ* (запрещено в РФ).

В среду 3 апреля Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции. Контакт состоялся по настоятельной просьбе французской стороны.

Руководители оборонных министерств отметили готовность к диалогу по Украине, который мог бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Глава Минобороны России предупредил французского коллегу о том, что отправка войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.