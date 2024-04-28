Американская помощь лишила Украину будущего

В Вашингтоне радость - сделка с Украиной официально состоялась. На Украину поедут зенитные «Стингеры», 155-мм артиллерийские снаряды, броневики «Брэдли» и, самое главное, дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поражать цели глубоко в тылу, внутри России. Президент Америки счастлив - мир удалось поддержать.

«Сегодня хороший день для США, Европы и для поддержания мира во всем мире. Я только что подписал пакет финансирования. Это усилит безопасность США и всего мира. В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах и бронетехнике», - заявил президент США Джо Байден.

Именно на ATACMS, ракеты с дальностью полета до трехсот километров, Украина возлагает особые надежды. В зоне поражения - весь Крым, а также Ростов-на-Дону, Брянск, Курск, Воронеж и многие другие мирные российские города. Причем, как выяснили американские журналисты - эти ракеты в нарушение всех договоренностей уже были поставлены Киеву в марте.

Для того чтобы доставить их на территорию Украины была разработана целая операция. Везли тайно, контрабандой, на легковых пикапах, маскируя под гражданские цели. И стоила такая доставка 300 миллионов долларов. Когда журналисты задали вопрос об этом советнику Байдена по национальной безопасности Салливану, он картинно развел руками, и во всем признался.

«Я могу подтвердить, что в феврале президент приказал своей администрации предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на ее территории. В марте эти ракеты уже были на Украине. Так что мы уже посылали эти ракеты, и теперь можем послать еще, когда у нас появились деньги и политическая воля», - заявил Салливан.

При этом в администрации Байдена уверены - удары по объектам в глубине российской территории ВСУ наноситься не будут. Правда, военные эксперты ведущих западных аналитических изданий в этом сильно сомневаются.

«Украинские войска уже как минимум два раза наносили удары с помощью новых ракет ATACMS - по военной базе в Крыму и по объектам в Бердянске. Наличие таких ракет в арсенале ВСУ позволит Киеву держать в напряжении российские войска по всему Крыму и в Черном море. Теперь все ключевые объекты русских - под ударом, включая важный для морали Крымский мост. Сможет ли Киев сдержаться?», - пишет газета Politico.

За ракеты и технику Киев готов платить, в буквальном смысле, жизнями своих граждан. То, что оружие выделили в обмен на ужесточение мобилизации никто фактически и не скрывает. Что хуже всего - украинская сторона сделки «вооружение в обмен на жизнь» стратегию Белого дома поддерживает и готова принести своих граждан в жертву. Владимир Зеленский в интервью фактически отчитывается перед Вашингтоном

«Украина посылает своих лучших сыновей и дочерей на фронт. Это уменьшает цену войны для Европы и всего НАТО, включая США. Американцам не приходится воевать, защищая страны НАТО, украинцы уже делают это. Мне кажется - это хорошее решение», - сказал Зеленский.

Для защиты американцев и НАТО украинское минобороны планирует набрать до полумиллиона солдат. На фоне этого решения руководящие мобилизацией военкомы уже превратились во врагов народа, а мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами побежали из страны. Киев тут же ужесточил законы - глава МИД Украины Кулеба распорядился прекратить оказание консульских услуг всем украинцам от 18 до 60 лет, находящимся за границей. Как следствие - очереди и скандалы.

Пушечное мясо дома заканчивается. Но союзники и друзья Украины готовы помочь Киеву в пополнении человеческого ресурса. Польша и Литва уже заявили о том, что окажут Киеву дружескую услугу по поиску и возвращению на родину украинцев призывного возраста.

«Я не удивлен, что украинские власти делают все, чтобы отправить новых солдат на фронт, потребности огромные. Требуется тысячи, десятки тысяч солдат. Мы давно предполагали, что мы тоже можем помочь украинской стороне в том, чтобы те, кто должен исполнять свою воинскую обязанность, вернулись на Украину», - заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

При этом усилия Киева силой вернуть своих граждан домой приводят лишь к тому, что украинцы начали массово отказываться от своего гражданства. Им проще натурализоваться в Европе или жить где-нибудь нелегально, чем возвращаться на Украину. Ну а после новостей о решении Польши, украинские мужчины раскупили все билеты из Европы в Индонезию, Таиланд, Индию и Вьетнам. Возвращаться в Незалежную не хочет никто. По факту это потеря целого поколения. Как заявили в российском МИДе - американская помощь Украине лишает страну будущего.

«Зеленский лишил свой народ всего - истории, культуры, языка, будущего, семьи - отцов, сыновей и дочерей, детей - своих родителей, будущие поколения Украины - независимости. На эти деньги будут "созданы" десятки тысяч могил на Украине. На территории США - это рабочие места, а на территории Украины - могилы. Потому что так решили хозяева Зеленского в Белом доме. Для всех них - это бизнес», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Точно такая же ситуация и 500 миллионами фунтов, которые в понедельник выделила Украине Великобритания. Бизнес и ничего личного. По факту Лондон передает Киеву оружие из своих арсеналов, в том числе 1 600 ракет большой дальности, а деньги оставляет себе - для реанимации собственной оборонки, расходы на которую планируется увеличить в два с половиной раза. И опять риторика, которую совсем недавно использовал президент Франции Эмманюэль Макрон - промышленность переводится на военные рельсы.

«Сегодня важнейший день для защиты Соединенного Королевства. Мы вкладываемся в безопасность и процветание Великобритании. Сегодня мы начинаем переводить нашу промышленность на военные рельсы! Я объявляю о самом большом усилении нашей национальной обороны за поколение», - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Курс на эскалацию поддержал и начальник штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании - адмирал Энтони Радакин. Он заявил, что Лондон поддерживает удары ВСУ по объектам в глубоком российском тылу и выразил уверенность, что количество таких ударов будет расти. А министр обороны Великобритании Шэппс с гордостью объяснил своим зрителям, каковы на самом деле британские цели.

«Мы первые в мире предоставили ракеты дальнего радиуса действия, такие как выдающаяся Storm Shadow. Потому что если победит такой тиран, как Путин, то это будет гарантией того, что тираны по всему получат неверное представление о том, что так можно делать», - заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Параллельно по всей Европе сейчас идут учения «Стойкий защитник» - самые масштабные со времен холодной войны. В рамках этих маневров Британия перебрасывает в Финляндию и Эстонию десятки боевых вертолетов «Апач». Западные группировки на наших границах укрупняются и накачиваются техникой.

«Мы - часть боевой группы, которая находится в Восточной Европе. Мы усиливаемся, теперь у нас есть целая воздушная боевая группа из вертолетов и истребителей. Мы готовы отразить любую атаку. Масштаб нашей обороны растет», - заявил лейтенант-полковник Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ламберт.

Кроме попыток в авральном режиме переломить крайне плохую для Киева ситуацию в зоне специальной военной операции, США попытались использовать и дипломатию. Вашингтон попробовал надавить на Китай с требованием прекратить любые торговые отношения с Россией. Но визит американского госсекретаря Энтони Блинкена оказался откровенно провальным.

Началось все с атрибутики встречи в аэропорту. Красную ковровую дорожку, которую обычно стелят для высоких желанных гостей - Сергея Лаврова, например - Блинкену не постелили. Госсекретарь был вынужден цокать каблуками по бетону аэропорта. Первые лица государства госсекретаря не встречали - поздороваться с Блинкеном и посадить его в автомобиль послали главу шанхайского партийного комитета. Все эти знаки вполне конкретно говорили о том, что американскому визитеру здесь не рады.

К тому же было известно, что Блинкен приехал не договариваться. Он приехал требовать и угрожать. В Китае такого не любят.

«Мы все, вместе с Европой, обращаемся к Китаю с просьбой предпринять шаги по пресечению торговли с Россией. Мы рассматриваем ряд действий, которые готовы предпринять, если не увидим никаких изменений. Уже сотни китайских предприятий находятся под санкциями и я говорю открыто - мы готовы добавить к списку еще несколько», - заявил Блинкен.

О том, какие действия США могут предпринять по отношению к Китаю, выяснили журналисты из Financial Times. Вашингтон уже разрабатывает санкции в отношении «некоторых китайских банков» и готов отрезать их от мировой финансовой системы. На эти угрозы ответ для обычно дипломатичного Китая был максимально жестким.

«Мы призываем уважать основные интересы друг друга и призываем США не вмешиваться во внутренние дела Китая, не препятствовать развитию Китая и не переступать красные линии суверенитета, безопасности и интересов Китая», - заявил Министр иностранных дел КНР Ван И.

Все точки расставил сам Си Цзиньпин. Он на встрече с главой Госдепа высказался коротко, сдержанно - но сигнал был вполне конкретным.

«Две страны должны стремиться найти точки соприкосновения при разногласиях, а не вести недобросовестную конкуренцию. Китай и США должны быть верны своему слову, вместо того чтобы говорить одно, а делать другое», - заявил глава КНР.

Если учесть, что пятичасовые переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И закончились словесной перепалкой, и провожать Блинкена в аэропорт приехали только американский посол в Пекине и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР, можно сказать, что американский Госсекретарь уехал из Поднебесной «не солоно хлебавши». А чуть позже, по возвращении решил еще и мелко отомстить - в интервью CNN, заявил, что китайские шпионы находятся в Америке и влияют на исход будущих американских выборов.

«Мы следим за китайскими попытками вмешаться крайне внимательно. Не могу рассказать вам конкретику. Но если говорить в общем, то да, мы видели свидетельства того, что Пекин пытается оказать влияние и вмешаться в ход выборов», - заявил Блинкен.

Попытка угрозами, шантажом или подкупом вернуть мир к однополярной модели сегодня обречена на провал, точно так же, как обречена на провал и попытка победить Россию на поле боя. Что же касается денежных вливаний и поставки вооружений в зону украинского конфликта, то это лишь усугубляет его, повышая эскалацию. Похоже, пора вспомнить фразу - «Враг будет разбит, победа будет за нами».