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NYT: США тайно отправили Киеву более 100 дальнобойных ракет ATACMS

Американский президент еще в середине февраля тайно одобрил решение об отправке Киеву ракет ATACMS и большого количества кассетных боеприпасов.
Игнат Далакян 2024-04-25 15:18:41
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности США тайно передали Украине. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«В середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов», - пишет издание со ссылкой на чиновника из США.

По его словам, это вооружение было частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов. Источник американской газеты отметил, что передача Украине ATACMS произошла на прошлой неделе тайно, ВСУ немедленно применили это оружие.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что нет оправдания передаче Киеву исподтишка ATACMS. Дипломат подчеркнул, что из-за передачи Украине ракет ATACMS усиливается угроза безопасности Крыма, новых регионов Российской Федерации и других городов.

До этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла план Пентагона по передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом она заявила, что мировое большинство должно быть в курсе того, «какую фигу американцы держат в кармане».

#в стране и мире #ракеты #Украина #сша #поставки вооружения #ATACMS
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