В США заявили о возможной передаче Украине ATACMS на следующей неделе

Зеленский всю неделю раздавал интервью и бился в конвульсиях с одном вопросом: если Израилю помогали сбивать иранские ракеты, почему Украине не помогают сбивать российские? Почему Запад не посылает своих пилотов защищать украинское небо?

А в Белом доме на это сразу ответили, что Вашингтон будет помогать сбивать дроны Израилю, а вот Украине - вряд ли. Ни подставлять себя под прямой ответный удар Москвы, ни отправлять своих солдат гибнуть на Украине США не собираются.

На что Белый дом готов - так это на продолжение войны чужими руками. На это средства всегда найдутся. В субботу, когда в Москве уже была ночь, в американском Конгрессе прошло голосование о выделении финансовой помощи союзникам и сателлитам. И довольны остались все. Не обидели никого. Деньги пойдут и Израилю, и Тайваню и, конечно, Украине.

Киеву выделяют почти 61 млрд долларов. Из этой суммы 23 млрд останутся в Америке и пойдут на восполнение запасов американского вооружения - то есть, на развитие своего ОПК, на разгон своей экономики. А Украине дадут деньги в виде займов.

Еще на Украину отправят дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их поставку могут начать уже на следующей неделе, заявил в эфире телеканала CBS глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

Что это значит для нас? Что Запад хочет продолжения войны. Что ни о каком мирном плане там никто и не думает. Что Киев будет продолжать террористические вылазки и обстрелы мирных российских городов.

Ибо Вашингтон решил, что Украина должна и будет воевать максимально долго. Столько, на сколько у нее останется людей. До последнего украинца.

Сегодня источники в Брюсселе подтвердили прессе: условием для новых поставок оружия Киеву было принятие на Украине жесткого закона о мобилизации. Дело и вправду шито белыми нитками. Вот хронология недели. Вторник - Зеленский подписывает непопулярный закон об ужесточении мобилизации. Практически одновременно республиканцы объявляют, что согласны вынести законопроект на голосование. Четверг - министр иностранных дел Кулеба едет в Вашингтон, чтобы отчитаться: украинцы как никто другой готовы воевать против России. Суббота - решение о выделении американской помощи принято.

Выходя из зала заседаний, спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, доходчиво объяснил, что заставило Республиканскую партию всего за неделю изменить мнение по закону, которому они сопротивлялись целых полгода.

«Все просто. Есть старая военная пословица: лучше отправлять пули за границу, чем наших собственных ребят, наших солдат», - сказал он.

То есть, США согласились обменять деньги на новое пушечное мясо от Киева для противостояния России. И Зеленского эта сделка устроила. Суть закона о мобилизации в том, что отправке в зону боевых действий на Украине теперь будут подлежать практически все. Даже те, кто не получал повестку.

Как в США принимали законопроект о финансировании Киева, что об этом думают простые американцы, какие еще шаги против России предприняли в Вашингтоне и что на это ответили в Москве - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».