Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Это случилось практически сразу после поступления документа из Верховной рады, свидетельствует информация на сайте украинского парламента.

Основная часть его положений начнет действовать с 16 мая.

Призывники и военнообязанные должны будут обновить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в силу - до середины июля 2024 года. Для этого нужно лично прийти в военкомат или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», который пока не работает.

Всем украинским мужчинам от 18 до 60 лет придется носить с собой военный билет. Его отсутствие - повод для задержания и доставки в военкомат. Пересечь границу без этого документа не смогут даже те, у кого есть право выезда. Без него военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.

Те украинцы, которые находятся за границей и сняты с военного учета, должны будут снова встать на учет.

От мобилизации освободят сотрудников полиции, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий, а также инвалидов, родителей несовершеннолетних детей, отцов и матерей-одиночек, родителей детей-инвалидов, студентов.

Этот закон вызвал волну критики на Украине. Часть аналитиков считает, что он не решит проблем с комплектованием ВСУ, но приведет к росту коррупции. На стадии рассмотрения из законопроекта убрали положение о демобилизации.

Ранее на Украине снизили минимальный возраст мобилизации с 27 до 25 лет.