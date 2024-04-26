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Блинкен: если Китай не решит проблему поддержки РФ, это сделают США

Вашингтон готов к новым санкциям в сторону Китая.
Мария Зайцева 2024-04-26 17:28:53
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против Китая, если тот не откажется от поддержки России на фоне ситуации с Украиной. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в КНР, передает «360».

Блинкен сообщил, что Вашингтон уже ввел санкции против более чем 100 китайских юрлиц, а также на экспортный контроль и другие вещи. По его словам, запреты будут продолжаться и США готовы принимать новые меры, если Китай не решит проблему поддержки России. По словам госсекретаря, на встречах во время своего визита в Пекин он ясно дал это понять.

Ранее Блинкен в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И обсудил поддержку Китаем военно-промышленного комплекса России, а также безопасность в Тайваньском проливе и военную активность республики у Южно-Китайского моря.

#Китай #Россия #сша #санкции #Энтони Блинкен
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