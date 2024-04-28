Песков: заявления Польши о ядерном оружии напугали даже США

После агрессивных заявлений президента Польши Анджея Дуды о размещении на территории страны ядерного оружия, союзники Варшавы по НАТО начали спешно опровергать слова польского лидера. При этом слова Дуды являются лишь «страшилкой». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Польша всегда пытается быть "впереди телеги" и эти заявления господина Дуды вызвали даже страх в Соединенных Штатах Америки и ряде других европейских стран, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, подобные заявления европейских лидеров являются «страшилкой о злых русских» для населения. Это позволяет лидерам Европы прикрывать свои внутренние и политические проблемы.

«Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место. К сожалению, мало людей готовы слушать истину, пытаться ее изыскать где-то. Но будет надеяться, что количество таких людей и политических сил будет расти», - сказал Песков.

Напомним, что Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Эти слова были раскритикованы в польском МИДе, так как Дуда не имеет полномочий единолично решать подобные вопросы. Позже глава НАТО Йенс Столнтенберг заявил, что у Альянса нет планов на размещение ЯО в Польше.

Если Польша все же расположит у себя ядерное оружие, его уничтожение станет первостепенной целью для России. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что сдвиги в этом направлении не добавят безопасности Польше.