Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие США

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся членом Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства, то есть мы просто реализуем общую политику», - заявил Дуда в интервью изданию Fakt.

Президента Польши добавил что одобрит размещение ядерного оружия только если партнеры страны одобрят этот шаг в рамках соглашения о совместных ядерных миссиях НАТО (Nuclear sharing). На данный момент вопрос о ядерном вооружении является темой польско-американских переговоров.