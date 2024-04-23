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В НАТО заявили об отсутствии планов размещать ядерные силы в Польше

На данный момент НАТО не хочет размещать ядерные силы ни в одной из стран альянса.
Мария Зайцева 2024-04-23 18:25:38
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Организация Североатлантического договора не намерена изменять конфигурацию своих ядерных сил и размещать их в Польше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве, трансляция велась пресс-службой альянса.

Генсек ответил на вопрос журналистов Польши о намерении разместить ядерные силы в стране. Он отметил, что Североатлантический альянс не будет размещать эти силы ни в каких странах НАТО.

Двадцать второго марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает ответные шаги в случае установки ядерного оружия в Польше.

#Польша #НАТО #Йенс Столтенберг #ядерные силы
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