Рябков: Россия может нанести удары по ядерным объектам НАТО в Польше

Россия может нанести удары по ядерным объектам НАТО в Польше. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, это возможно только в том случае, если они будут размещены на постоянной основе.

«Расширение практики совместных ядерных миссий НАТО - независимо от того, кто станет той страной... носит сугубо дестабилизирующий характер», - цитирует слова Рябкова ТАСС.

Рябков также подчеркнул, что сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят и эти объекты станут первостепенными целями для российских Вооруженных сил.

Напомним, что 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие.