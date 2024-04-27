Польский МИД раскритиковал Дуду за слова о ядерном оружии

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны. Такое мнение выразил глава польского МИД Радослав Сикорский.

По его словам, власти республики не давали Дуде право выражать мнение касательно ядерного оружия, поскольку это сложная тема для дискуссий.

«Господину президенту уже сказали на высших уровнях, и не в польских, не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», - приводит его слова телеканал «360».

Дипломат подчеркнул, что этот вопрос решается в режиме наивысшей секретности в группе по ядерному планированию НАТО.

Напомним, что замминистра МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность нанесения ударов по ядерным объектам альянса в случае их постоянного размещения в Польше.