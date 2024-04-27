Во время переговоров в Турции в 2022 году Украина отказалась от перемирия с Россией из-за давления со стороны Великобритании. Документ о мире был практически готов, но из-за действий Лондона работа над ним была прекращена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент предпосылок для новых переговоров с Киевом нет, а позиция России всем хорошо известна. Песков назвал ее последовательной.

Переговоры делегаций России и Украины в турецком Стамбуле прошли в конце марта прошлого года. После Стамбула переговорный процесс был заморожен, а глава киевского режима Зеленский законодательно запретил вести переговоры. При этом Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров.

Руководитель фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что боевые действия могли бы закончиться еще в 2022 году, но бывший премьер Великобритании призвал Киев ничего не подписывать и «просто воевать». Сам политик отрицает свое участие в срыве переговорного процесса.

Ранее издание Die Welt опубликовало материал, согласно которому Украину в Стамбуле не устроило требования России признать русский язык на Украине вторым государственным и отказаться от нацистской идеологии. Журналисты получили доступ к документу, в котором подчеркивалось, что Россия гарантировала бы безопасность Украины вместе с другими постоянными членами ООН.