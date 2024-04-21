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Голосование по выделению помощи Киеву пройдет в Сенате США 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, американские сенаторы примут решение о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Максим Крюков 2024-04-21 01:31:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Сенат США принял решение провести голосование по законопроектам о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе во вторник, 23 апреля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

«Сенат готов сделать следующий шаг по дополнительному проекту по национальной безопасности. Палата представителей наконец одобрила финансирование Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарной помощи», - написал Шумер на своей странице в социальной сети X.

Напомним, накануне Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Киеву, Тель-Авиву и странам Индо-Тихоокеанского региона. Так, Украине Вашингтон намерен направить 61 млрд долларов, Израилю - 26,4 млрд долларов, еще 8,1 млрд долларов предназначен государствам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваню.

Кроме того, нижняя палата американского парламента одобрила передачу Киеву замороженных активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Москва отметил, что Москва отреагирует на этот шаг мерами, которые отвечают интересам РФ, без ограничения по времени. Он также заявил, что конфискация российских активов нанесет ущерб имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.

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