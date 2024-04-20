МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Палата представителей США одобрила передачу активов РФ Украине

Следующим этапом станет голосование в Сенате США, где в большей степени поддерживают помощь Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 20:40:34
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance Globallookpress

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о передаче российских замороженных активов украинской стороне, голосование проходило вечером в субботу 20 апреля. Решение было принято 360 голосами в поддержку законопроекта и 58 против.

Следующим этапом станет голосование в Сенате, где в большей степени поддерживают помощь Украине. В Палате Представителей же больше членов республиканской партии США, среди которых выделяются противники направления Киеву финансовой помощи.

В ходе обсуждения законопроекта членом Палаты Представителей от республиканской партии от штата Джорджии также была представлена поправка, в соответствии с которой Вашингтон не стал бы направлять средства на помощь Украине, однако она не брала необходимое количество голосов «за».

Законопроект также подразумевает введение новых санкций против России, Ирана и Китая.

Напомним, ранее в Минфине США отметили, что Киев не сможет сразу использовать всю сумму от замороженных активов РФ, средства могут быть использованы в качестве залога по кредитам и облигациям, выпущенным для помощи Украине.

 

#сша #голосование #конгресс США #палата представителей #помощь Украине #замороженные активы РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002