Палата представителей США одобрила передачу активов РФ Украине

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о передаче российских замороженных активов украинской стороне, голосование проходило вечером в субботу 20 апреля. Решение было принято 360 голосами в поддержку законопроекта и 58 против.

Следующим этапом станет голосование в Сенате, где в большей степени поддерживают помощь Украине. В Палате Представителей же больше членов республиканской партии США, среди которых выделяются противники направления Киеву финансовой помощи.

В ходе обсуждения законопроекта членом Палаты Представителей от республиканской партии от штата Джорджии также была представлена поправка, в соответствии с которой Вашингтон не стал бы направлять средства на помощь Украине, однако она не брала необходимое количество голосов «за».

Законопроект также подразумевает введение новых санкций против России, Ирана и Китая.

Напомним, ранее в Минфине США отметили, что Киев не сможет сразу использовать всю сумму от замороженных активов РФ, средства могут быть использованы в качестве залога по кредитам и облигациям, выпущенным для помощи Украине.