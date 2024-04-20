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Палата представителей США одобрила выделение Израилю $26,4 млрд

Средства будут направлены на ракеты для ПРО «Железный купол» и «Праща Давида», закупку дополнительного вооружения, восполнение передаваемого Вашингтоном военного оборудования и другое.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 22:57:46
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency Globallookpress

Палата представителей США единогласно проголосовала за принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю, в поддержку инициативы проголосовали 366 депутатов, против - 58. Голосование проходило в рамках внеплановой сессии в палате.

Следующим этапом станет принятие решения Сенатом.

Законопроект предполагает финансирование помощи Тель-Авиву на сумму 26,38 миллиарда долларов и обуславливается эскалацией палестино-израильского конфликта, пишет Радио Sputnik.

В частности четыре миллиарда из этих средств будут направлены на новые запасы ракет для систем ПРО «Железный купол» и «Праща Давида», еще четыре с половиной миллиарда - на восполнение передаваемого Вашингтоном оборудования.

Сообщается, что дополнительно выделяемые средства предназначаются для закупки вооружения и лазерных систем противоракетной обороны «Железный луч», а также на военные операции, которые ведут Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

Напомним, принятый Палатой документ также предусматривает выделение 61 миллиарда долларов на помощь киевскому режиму и 8,1 миллиарда - союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе - в частности, Тайваню. 

#сша #голосование #Израиль #конгресс США #палата представителей #помощь Израилю
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