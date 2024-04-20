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Песков завил, что США ответят за решение конфисковать собственность РФ

Москва примет меры, которые отвечают интересам РФ без ограничения по времени, сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-04-20 21:16:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

США ответят за решение о конфискации замороженных российских активов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва отреагирует на этот шаг мерами, которые отвечают интересам РФ без ограничения по времени, подчеркнул он.

Конфискация активов РФ нанесет ущерб имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну, добавил Песков.

«Это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о передаче российских замороженных активов украинской стороне и выделении Киеву дополнительного финансирования.

Далее этот пакет документов направится в Сенат, а потом президенту Джо Байдену, который уже пообещал подписать его.

Ранее Песков сообщал, что у России есть список активов, которые она может изъять в ответ на на конфискацию своей собственности на Западе.

#сша #санкции #Дмитрий Песков #конфискация #заморозка активов #активы РФ
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