Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву

Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Проект дополнительного финансирования Киева предполагает выделение $61 млрд, из которых $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов.
Ранее Палата представителей проголосовала за выделение $8,1 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе - в частности, Тайваню.
Кроме того, одобрены законопроекты об оказании помощи Израилю, конфискации замороженных активов России и введении дополнительных санкций в отношении Китая.
Законопроект о финансировании Украины предписывает Джо Байдену передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMC, требует от Пентагона и Госдепа отчитаться по стратегии поддержки Украины.
Новые средства Киев получит в кредит, который президент США сможет уменьшить наполовину, но не раньше ноября 2024 года.
Ранее Джо Байден заявил, что готов подписать этот пакет законов, как только он пройдет Палату представителей и Сенат и поступит в Белый дом.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»