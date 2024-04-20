Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву

Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Проект дополнительного финансирования Киева предполагает выделение $61 млрд, из которых $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов.

Ранее Палата представителей проголосовала за выделение $8,1 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе - в частности, Тайваню.

Кроме того, одобрены законопроекты об оказании помощи Израилю, конфискации замороженных активов России и введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Законопроект о финансировании Украины предписывает Джо Байдену передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMC, требует от Пентагона и Госдепа отчитаться по стратегии поддержки Украины.

Новые средства Киев получит в кредит, который президент США сможет уменьшить наполовину, но не раньше ноября 2024 года.

Ранее Джо Байден заявил, что готов подписать этот пакет законов, как только он пройдет Палату представителей и Сенат и поступит в Белый дом.