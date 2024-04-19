Шойгу показали «Накидку» и защитный козырек для новых Т-80БВМ

Главе Минобороны России генералу армии Сергею Шойгу в ходе рабочей поездки на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области доложили, что в настоящее время на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Как отметил руководитель предприятия, все бронемашины отгружаются сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия бронетехники подготовлена к отправке в войска.

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», - поставил задачу Сергей Шойгу руководству завода.

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что необходимо организовать дополнительные поставки защитных систем для танков в подразделения, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.