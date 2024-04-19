МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу показали «Накидку» и защитный козырек для новых Т-80БВМ

При производстве танков Т-80БВМ нового образца бронемашины уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком.
2024-04-19 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главе Минобороны России генералу армии Сергею Шойгу в ходе рабочей поездки на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области доложили, что в настоящее время на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Как отметил руководитель предприятия, все бронемашины отгружаются сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия бронетехники подготовлена к отправке в войска. 

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», - поставил задачу Сергей Шойгу руководству завода.

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что необходимо организовать дополнительные поставки защитных систем для танков в подразделения, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ОПК #Сергей Шойгу #танки #Омская область #Т-80БВМ #Маскировка #министр обороны рф #козырек #предприятие опк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002