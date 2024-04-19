МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области

Министр обороны РФ проинспектировал предприятие ОПК, на котором производят танки и тяжелые огнеметные системы.
2024-04-19 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области, на котором производят танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС).

Руководитель завода доложил главе российского оборонного ведомства, что в соответствии с его поручением специалисты улучшили защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения специальной военной операции.

По итогам работы на предприятии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга России, представителей профильных органов военного управления и руководства завода.

Глава МО РФ заявил, что предприятие в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки. Министр обороны также отметил необходимость организации дополнительных поставок систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации.

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях, и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», - призвал министр обороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу посетил КВЦ «Патриот», где проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Главе Минобороны России представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. Кроме того, он проехал за рулем специального транспортного средства, предназначенного для бойцов спецназа.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #проверка #Сергей Шойгу #Омская область #гособоронзаказ #министр обороны рф #предприятие опк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002