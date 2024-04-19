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Шойгу посетил Омский автобронетанковый инженерный институт

Министру обороны РФ доложили, что курсанты в рамках производственной практики проводят техобслуживание бронетехники для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
2024-04-19 08:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте.

Главе российского оборонного ведомства доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронетехники для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что курсанты восстановили и отремонтировали десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и проведению ТО машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений.

Кроме того, главе Минобороны России представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, который оснащен современными тренажерами. Помимо основной программы подготовки, курсанты осваивают применение беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в зоне спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#в стране и мире #проверка #Сергей Шойгу #министр обороны рф #Омский автобронетанковый инженерный институт #учебный процесс
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