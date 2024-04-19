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Шойгу доложили о 2,5-кратном росте выпуска «Солнцепека» под Омском

Объемы выпуска ТОС выросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала, заявил руководитель предприятия.
2024-04-19 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В 2023 году предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области, которое осуществляет производство танков и тяжелых огнеметных систем, увеличило выпуск ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза. Об этом министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу доложил руководитель завода.

Главе российского оборонного ведомства сообщили, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли благодаря расширению производственных мощностей, переходу на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличению численности персонала.

Отмечается, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия функционирует центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, в котором осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим специальностям.

Так, с 2023 года коллектив предприятия увеличился более чем на 1 200 сотрудников. По основным программам профессионального обучения с прошлого года центр подготовил 533 работника в интересах завода.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ОПК #производство #Сергей Шойгу #Омская область #тос-1а «солнцепек» #министр обороны рф #увеличение #Выпуск #предприятие опк
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