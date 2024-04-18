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Мотоклубы приехали поддержать невесту убитого Кирилла Ковалева

Парень и девушка собирались в мае начать жить вместе.
Владимир Рубанов 2024-04-18 20:25:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мотоциклисты приехали в Люблино на место убийства 24-летнего Кирилла Ковалева, чтобы поддержать его невесту. Отец Кирилла ранее рассказал «Звезде», что парень и девушка собирались в мае начать жить вместе.

Накануне Кирилл Ковалев приехал в Люблино к своей невесте и сделал замечание владельцу автомобиля за то, что машина была припаркована прямо у подъезда на тротуаре. В ответ тот напал на парня и ударил его ножом.

Ковалев умер в больнице. Врачи скорой помощи приехали сразу же, но не смогли его спасти, хотя пытались реанимировать молодого человека около двух часов.

Подозреваемый в убийстве - нелегальный мигрант, житель одной из стран СНГ, сообщили следователи. Его ищут. В Москве обнаружили брошенной машину, на которой он сбежал с места конфликта. Задержаны отец подозреваемого и его друг.

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