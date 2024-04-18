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Водитель, перегородивший подъезд, зарезал москвича из-за замечания

Потерпевший москвич скончался в больнице от многочисленных ножевых ран.
Ян Брацкий 2024-04-18 14:10:19
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress © Видео: Следственный комитет РФ

Трагедией закончился конфликт двух мужчин на парковке в Москве. По данным следствия, 17 апреля один из участников инцидента припарковался у подъезда жилого дома по улице Краснодарской.

Это вызвало недовольство местного жителя, который сделал водителю замечание. Словесная перепалка завершилась дракой, в ходе которой водитель несколько раз ударил потерпевшего ножом в живот, после чего скрылся.

От полученных ран житель дома скончался в больнице, куда его экстренно доставили на скорой помощи. Инцидент попал в объектив камер наружного наблюдения. Сейчас их изучают следователи. Возбуждено уголовное дело, предполагаемого виновника ищут. Его личность установлена.

#Москва #госпитализация #СК РФ #Уголовное дело
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