Водитель, перегородивший подъезд, зарезал москвича из-за замечания

Трагедией закончился конфликт двух мужчин на парковке в Москве. По данным следствия, 17 апреля один из участников инцидента припарковался у подъезда жилого дома по улице Краснодарской.

Это вызвало недовольство местного жителя, который сделал водителю замечание. Словесная перепалка завершилась дракой, в ходе которой водитель несколько раз ударил потерпевшего ножом в живот, после чего скрылся.

От полученных ран житель дома скончался в больнице, куда его экстренно доставили на скорой помощи. Инцидент попал в объектив камер наружного наблюдения. Сейчас их изучают следователи. Возбуждено уголовное дело, предполагаемого виновника ищут. Его личность установлена.