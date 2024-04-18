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Следствие подозревает в убийстве москвича иностранца-нелегала

Сейчас столичная полиция пытается установить местонахождение подозреваемого и задержать его.
Ян Брацкий 2024-04-18 14:30:53
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Подозреваемый в жестокой расправе над москвичом на парковке у жилого дома является гражданином одной из стран СНГ. К такому выводу пришли в Следственном комитете, в котором изучили записи инцидента с камер наблюдения и установили личность предполагаемого виновника.

В России подозреваемый находился нелегально. В настоящее время принимаются все меры для его скорейшего задержания.

Напомним, трагедия произошла накануне. Житель дома по улице Краснодарской сделал замечание водителю, который припарковал автомобиль вплотную к подъезду. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой москвич получил несколько ударов ножом. Он скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.

#Москва #в стране и мире #убийство #Трагедия #СК РФ #Уголовное дело
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