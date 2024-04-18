Следствие подозревает в убийстве москвича иностранца-нелегала

Подозреваемый в жестокой расправе над москвичом на парковке у жилого дома является гражданином одной из стран СНГ. К такому выводу пришли в Следственном комитете, в котором изучили записи инцидента с камер наблюдения и установили личность предполагаемого виновника.

В России подозреваемый находился нелегально. В настоящее время принимаются все меры для его скорейшего задержания.

Напомним, трагедия произошла накануне. Житель дома по улице Краснодарской сделал замечание водителю, который припарковал автомобиль вплотную к подъезду. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой москвич получил несколько ударов ножом. Он скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.