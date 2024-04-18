В Москве нашли брошенную машину предполагаемого убийцы-нелегала

Сотрудники правоохранительных органов нашли брошенный автомобиль нелегального мигранта, которого подозревают в убийстве на улице Краснодарской в Москве. Об этом сообщает городская прокуратура. Машину нашли на улице Новороссийской.

Предположительно, на этом авто скрылся предполагаемый убийца. Внутри нашли пистолет и очень много флаконов неясного предназначения.

На одном из своих фото подозреваемый стоит между двумя машинами - черной и белой. Именно из-за припаркованной на тротуаре у подъезда белой иномарки начался конфликт.

Ранее в СК сообщили, что это, предположительно, гражданин одной из стран СНГ, который находился в России нелегально.

Житель дома по улице Краснодарской сделал замечание водителю, который припарковал автомобиль вплотную к подъезду. Тот стал бить оппонента руками и ногами, потом ударил ножом в живот. Москвич умер в больнице, а мигрант сбежал, запрыгнув в темный автомобиль.

Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел, сообщили в столичном управлении СК РФ.