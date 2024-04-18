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Убитый в Москве мотоциклист собирался в мае съехаться с невестой

Москвича со множеством ножевых ранений нашла на улице невеста, парень умер в больнице.
Елизавета Кондрикова 2024-04-18 17:34:49
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Убитый ударом ножа в Москве мотоциклист планировал совместную жизнь со своей невестой, пара хотела съехаться в одну квартиру в мае. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал отец убитого молодого человека Олег.  

«Занимается спортом, увлекается фотографией... Есть у него невеста, вот они собирались в мае переезжать и жить вместе», - сказал отец.

Родитель добавил, что о трагедии ему рассказала невеста потерпевшего. Она увидела его в крови у своего дома, где москвич, как обычно, припарковал у подъезда свой мотоцикл. Его откачивали 40 минут на улице у здания, затем доставили в больницу, однако раны были несовместимы с жизнью.

По словам отца, сейчас к дому подошли друзья и знакомые погибшего. Ранее к месту убийства принесли цветы представители московского мотобратства.

Напомним, сегодня мужчина скончался в больнице от ножевых ран после того, как на него напал неизвестный из-за замечаний о неправильной парковке. Словесная перепалка завершилась дракой, в ходе которой водитель несколько раз ударил потерпевшего ножом в живот, после чего скрылся.

Уточняется, что подозреваемый в жестоком убийстве является гражданином одной из стран СНГ. Ранее полиция обнаружила брошенный автомобиль нападавшего, внутри нашли пистолет и очень много флаконов неясного предназначения.

#транспорт #убийство #наш эксклюзив #парковка #следствие #люблино
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