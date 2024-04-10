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Появились кадры с отступающей с улиц Орска паводковой водой

На одной из улиц Орска побывала корреспондент «Звезды». Прежде вода доходила до окон первого этажа, но теперь начала постепенно отступать, опустившись примерно на 50 сантиметров.
Наталья Сергеева Дарина Криц 2024-04-10 10:12:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Оренбуржье сохраняется критическая ситуация с паводками, более всего пострадал город Орск. Однако впервые за последние несколько дней появилась информация об отступлении воды. По последним данным, город прошел свой максимум, ситуация начинает стабилизироваться.

Корреспондент «Звезды» Наталья Сергеева побывала на улице Станиславского и на примере дома номер 2 показала, насколько снизился уровень воды. Пропитанный водой кирпич еще не успел просохнуть, показывая, до какого уровня прежде поднималась вода. По информации корреспондента, вода опустилась примерно на полметра, в то время как раньше доходила до окон первого этажа.

Пока попасть в свои квартиры могут не все. В общей сложности в городе затоплены почти семь тысяч домов.

В то же время за минувшую ночь уровень реки Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 сантиметров. Первый заместитель мэра города Алексей Кудинов рассказал журналистам, что уровень воды продолжает повышаться.

При этом в Курганской области всего за сутки уровень реки Тобол поднялся на четыре метра. Самая тяжелая ситуация в Звериноголовском округе, там объявили срочную эвакуацию. Вода превысила критическую отметку и продолжает прибывать. Ожидается, что в ближайшие дни она превысит 10-ти метровую дамбу.

Там срочно наращивают и укрепляют мешками с песком защитное сооружение, для маломобильных жителей обустраивают дополнительные места в медицинских учреждениях. Прогнозируется, что сложная обстановка в регионе продлится до конца месяца.

#Наводнение #Оренбургская область #курганская область #наш эксклюзив #Паводки #орск
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