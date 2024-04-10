Сложная ситуация в Кургане прогнозируется до конца апреля

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к Министру МЧС Александру Куренкову за поддержкой, если ситуация с паводками ухудшится. Также обращения направлены Минстру и главе Ямало-Ненецкого АО Дмитрию Артюхову. Об этом глава региона заявил на докладе Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главы Курганской области.

Министр МЧС Александр Куренков в рамках работы комиссии по ситуации с паводками заслушал доклад губернатора Вадима Шумкова.

В регионе по данным на 9 апреля эвакуировали 685 человек, для части из них развернули 92 пункта временного пребывания, где находится 187 человек. В медучреждениях разместили 137 коек для маломобильных граждан и инвалидов.

После предупреждения о волне на уровне 11 метров, губернатор принял решение о наращивании дамбы, высота которой сейчас составляет чуть больше 10 метров.

Министерство природы сообщило, что уровень воды в Кургане может побить исторический максимум — 1087 сантиметров и достигнуть 1100 сантиметров. При этом опасные явления возникают от 850 см. С 11 по 14 апреля на реке Тобол возможен резкий подъем уровня воды.

С 9 по 12 апреля возрастание уровня воды ожидается у села Звениголовское. Сложная ситуация в регионе по прогнозам продлится до конца апреля.