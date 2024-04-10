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Уровень воды в реке Тобол поднялся на 23 сантиметра

По данным администрации Челябинска, уровень воды составляет 357 см.
Глеб Владовский 2024-04-10 07:25:06
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 23 сантиметра, в результате он достиг отметки в 357 см. Об этом сообщили в администрации города Челябинск.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 (06:00 по московскому времени - Прим. ред.) 10 апреля 2024 года составляет 357 см (над «нулём поста»), - цитирует заявление телеканал RT.

Сообщается, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС в регионе в связи с нем, что свыше 60 населенных пунктов могут быть затоплены. По данным регионального ГУ МЧС, в области могут оказаться подтоплены свыше 4000 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков.

#в стране и мире #курганская область #уровень воды #река тобол
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