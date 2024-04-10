Уровень воды в реке Тобол поднялся на 23 сантиметра, в результате он достиг отметки в 357 см. Об этом сообщили в администрации города Челябинск.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 (06:00 по московскому времени - Прим. ред.) 10 апреля 2024 года составляет 357 см (над «нулём поста»), - цитирует заявление телеканал RT.

Сообщается, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС в регионе в связи с нем, что свыше 60 населенных пунктов могут быть затоплены. По данным регионального ГУ МЧС, в области могут оказаться подтоплены свыше 4000 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков.