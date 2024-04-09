Более 6 тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводков

В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, среди них свыше 1,7 тысячи детей. При этом в городе Орск властям удалось вывезти около 2,5 тысячи жителей, из которых 800 детей.

«По последним данным, в Орске эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей», - приводит ТАСС информацию оперативных служб.

По состоянию на утро 9 апреля в Орске подтоплены 6 995 жилых домов. Власти фиксируют снижение уровня воды в Урале на 35 сантиметров, пока он составляет 928 сантиметров.

Уточняется, что уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки составит от пяти до 40 сантиметров, в то время как уровень Урала около села Илек в Оренбургской области превышает критическую отметку, что может вызвать подтопление жилых объектов.

В то же время в самом Оренбурге в зоне затопления находятся 1 517 домов и 5 247 приусадебных участков.

Критической остается ситуация с паводками и в Курганской области. За два часа уровень воды в селе Звериноголовское поднялся на 74 сантиметра, согласно сведениям губернатора Вадима Шумкова.

«Звериноголовское на 10.00 (08.00 по московскому времени) уровень воды уже 735, +74 сантиметра за два часа», - сообщил он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское, что в 12 километрах от российско-казахстанской границы, составляет 10,75 метра, перепад со Звериноголовским округом составляет свыше трех метров, вода идет вверх по течению. Шумков вновь призвал к эвакуации местное население.

Седьмого апреля губернатор Шумков предупреждал, что из-за паводка вода придет в Курган через четыре дня. Тогда же он привел прогноз, что через два дня вода уже может дойти до Звериноголовского, а через семь дней достигнет пика.