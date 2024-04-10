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За ночь уровень реки Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 см

Замглавы Оренбурга Кудинов заявил, что за прошедшую ночь уровень воды в Урале повысился почти на полметра.
Дарина Криц 2024-04-10 06:32:07
© Фото: РИА Новости

В Оренбурге за минувшую ночь уровень воды в Урале поднялся почти на 50 сантиметров. Об этом журналистам сообщил первый заместитель мэра Алексей Кудинов.

По его словам, ночь была неспокойной, а уровень воды продолжает повышаться.

Несколькими часами ранее сообщалось, что за два часа в районе Орска уровень воды повысился на 11 сантиметров.  По состоянию на 00:00 по местному времени отметка уровня воды повысилась до 942 сантиметров.

Пострадавшим от паводков местным жителям помогают российские военнослужащие. Их задачами являются подвоз питьевой воды, доставка грунта к поврежденной дамбе, а также помощь местным жителям с эвакуацией. Также их привлекают к работам по укреплению береговой линии рек.

#в стране и мире #Наводнение #Оренбург #Паводки #уровень воды #река урал
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