За ночь уровень реки Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 см

В Оренбурге за минувшую ночь уровень воды в Урале поднялся почти на 50 сантиметров. Об этом журналистам сообщил первый заместитель мэра Алексей Кудинов.

По его словам, ночь была неспокойной, а уровень воды продолжает повышаться.

Несколькими часами ранее сообщалось, что за два часа в районе Орска уровень воды повысился на 11 сантиметров. По состоянию на 00:00 по местному времени отметка уровня воды повысилась до 942 сантиметров.

Пострадавшим от паводков местным жителям помогают российские военнослужащие. Их задачами являются подвоз питьевой воды, доставка грунта к поврежденной дамбе, а также помощь местным жителям с эвакуацией. Также их привлекают к работам по укреплению береговой линии рек.