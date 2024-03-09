Песков: в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует Путин

В Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует президент Российской Федерации Владимир Путин на выборах главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим», - передает его слова РИА Новости.

Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента страны. Отдать свой голос сможет любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет. Участие является свободным и добровольным.

Между тем, в зоне проведения специальной военной операции проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие бойцы группировки войск «Днепр», обороняющие левый берег Днепра на Херсонском направлении, военные одного из подразделений 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск, сражающиеся на Донецком направлении, а также военнослужащие группировок «Восток» и «Запад».

Кроме того, свой гражданский долг выполнили жители труднодоступных районов Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, которые расположены на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей, маяки, подразделения ряда воинских частей, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал Северного флота. В такие районы членов территориальных избирательных комиссий доставляют на вертолетах.