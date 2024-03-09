На Херсонском направлении военные досрочно проголосовали на выборах президента

Военнослужащие группировки войск «Днепр», обороняющие левый берег Днепра на Херсонском направлении специальной операции, досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Бойцы посетили избирательные участки, открытые в тыловых районах спецоперации. Процедура голосования прошла с полным соблюдением российского законодательства.

Отдать свой голос могут и военные, которые находятся на передовой. Выездные избирательные комиссии посещают подразделения, выполняющие боевые задачи.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.