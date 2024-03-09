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На Херсонском направлении военные досрочно проголосовали на выборах президента

Бойцы посетили избирательные участки, открытые в тыловых районах специальной операции.
2024-03-09 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Днепр», обороняющие левый берег Днепра на Херсонском направлении специальной операции, досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Бойцы посетили избирательные участки, открытые в тыловых районах спецоперации. Процедура голосования прошла с полным соблюдением российского законодательства.

Отдать свой голос могут и военные, которые находятся на передовой. Выездные избирательные комиссии посещают подразделения, выполняющие боевые задачи.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Днепр #МО РФ #СВО #Херсонское направление
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