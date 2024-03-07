Военнослужащие группировки «Восток» досрочно проголосовали на выборах президента

Минобороны России распространило видео проведения досрочного голосования военнослужащих группировки «Восток» на выборах президента страны. Процедура организована на участке, оборудованном в зоне спецоперации на территории Донецкой народной республики.

Кроме того, оборонное ведомство показало кадры, на которых военнослужащие подразделений военной полиции и ВАИ группировки «Запад» голосуют на выборах главы государства. Военнослужащие подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» также приняли участие в голосовании на Купянском направлении.

В Минобороны подчеркнули, что процедура организована в соответствии с Федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах. В их число входят, например, метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Туда члены избиркомов добираются на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.