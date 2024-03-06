МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Северный флот доставил членов ТИК в труднодоступные районы Крайнего Севера

Силы СФ доставили членов территориальных избирательных комиссий в несколько труднодоступных мест на побережье Кольского полуострова.
2024-03-06 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Северный флот приступил к доставке членов Заозерской и Печенгской территориальных избирательных комиссий (ТИК) в труднодоступные районы Крайнего Севера. Накануне был произведен первый вылет вертолета Ми-8 смешанного авиационного корпуса СФ в несколько труднодоступных мест на побережье Кольского полуострова.

В ближайшие дни данная работа будет продолжена в Мурманской области с членами Кольской, Островнинской, Заозерской и Мурманской ТИК, а в Архангельской области - с Северодвинской и Терской ТИК.

В общей сложности в период проведения досрочного голосования силы Северного флота доставят представителей территориальных избирательных комиссий в 30 труднодоступных мест, которые находятся в районах Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, расположенные на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей, маяки, подразделения ряда воинских частей, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.

Ранее «Звезда» рассказала, как на выборах президента РФ досрочно проголосовали около 50 тысяч жителей отдаленных поселений и труднодоступных территорий. В Ленинградской области бюллетени на вертолете доставили на острова в Финском заливе, в том числе смотрителям маяков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Северный флот #труднодоступные территории #досрочное голосование #тик #выборы президента рф #территориальные избирательные комиссии
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 