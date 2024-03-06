На Донецком направлении СВО военные досрочно проголосовали на выборах президента

Военнослужащие одного из подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Свой голос отдали бойцы, сражающиеся на Донецком направлении специальной операции.

Избирательный участок был организован в одном из блиндажей непосредственно на позициях соединения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что голосование прошло с полным соблюдением действующего законодательства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.