Экс-нардеп Олейник считает, что спонсоры Киева могут требовать отставки Кулебы

Причиной возможной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могут быть злоупотребления при назначении людей на посты в министерстве, а также возмущение западных спонсоров Киева наглостью украинских дипломатов. Об этом «Звезде» сказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Зеленского Кулеба абсолютно устраивает. Он в фарватере Зеленского, не составляет ему никакой конкуренции как кандидату в президенты. И понятно, что есть там мелкие шалости в дипломатии. Были данные, что Кулеба приторговывал должностями», - заявил Олейник.

В политическом смысле Кулеба является дипломатической тенью Зеленского, считает экс-депутат.

«Он агрессивен, если посмотреть его высказывания - они далеки от дипломатического языка. Помним же этот инцидент с послом Украины в Германии [Андреем] Мельником, который обозвал ливерной колбасой [канцлера Олафа] Шольца. Это не забывается», - сказал Олейник.

Не исключено, что Зеленский хочет переформатировать внешнеполитическое ведомство, чтобы получить поддержку от Запада на будущих выборах.

«Сегодня основной груз финансирования Украины несет Европа, конкретно - Германия. А вы что, думаете - Шольц забыл унижение? Какой-то посол Украины так ведет себя. Я не исключаю, что немцы могут заказывать музыку, потому что они платят деньги», - сказал экс-депутат.

Сегодня Украина настолько находится под внешним контролем, что кандидатуру министра иностранных дел Киеву придется согласовывать со всеми своими западными партнерами, добавил он.

Ранее экс-посол Украины в ФРГ и замглавы МИД Андрей Мельник послал «к черту» немецкого депутата Ральфа Стенгера, который выступил против поставок Украине кассетных боеприпасов. А сам Кулеба нахамил главе МИД ФРГ Анналене Бербок.