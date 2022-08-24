Посол Украины признался, что назвал Шольца колбасой из-за «безысходности»

Андрей Мельник объяснил, что так он пытался «донести серьезность ситуации» до людей в Германии.

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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник рассказал, почему он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Дипломат уточнил, что сделал это от «безысходности» после начала спецоперации на Украине.

«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти», - отметил Мельник в интервью немецкому телевидению, передает РИА Новости.

По его словам, он сожалеет о сказанном. Мельник также отметил, что «это звучало, наверное, не очень дипломатично». Андрей Мельник подчеркнул, что так он пытался «донести серьезность ситуации» до людей в Германии.

Весной Шольц выступил с заявлением, что не планирует в ближайшее время совершать визит в Киев. В ответ Мельник заявил немецким СМИ, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному». Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате обозначает обидевшегося без достаточного на то основания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Позже политолог Иван Мезюхо предположил, что увольнение было связано с тем, что слова Мельника нанесли репутационный вред стране его пребывания.