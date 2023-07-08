Мельник послал «к черту» немецкого депутата из-за критики кассетных бомб
Мельник предложил критикующих кассетные бомбы немецким политикам и дальше «оставаться на своих диванах».
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Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник послал «к черту» немецкого депутата Ральфа Стенгера и других политиков Германии, которые выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов.
«Идите к черту со своими советами. Вы понятия не имеете, о чем говорите», - написал Мельник в своем Twitter.
Мельник предложил немецким политикам и дальше «оставаться на своих диванах».
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призывал Германию увеличить поставки бронетехники. Согласно его словам, каждый Leopard для Украины «на вес золота».