Зеленский рассматривает вопрос увольнения Кулебы

Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает портал «Страна.ua». Ссылаясь на свои источники издание пишет, что кандидатура Кулебы изначально рассматривалась на пост посла в Великобритании.

«К Кулебе очень много вопросов... Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой... информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон», - сообщает портал.

Наиболее вероятным преемником Кулебы на посту министра источники называют замглавы офиса Зеленского, курирующего работу МИД Игоря Жовкву.

Накануне стало известно о решении Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. О согласии последнего переехать в Лондон стало известно 5 февраля еще до его официального снятия с поста главкома.