Берлин отказывается поставлять Киеву ракеты Taurus, потому что опасается, что они будут направлены на Россию.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме потребовал у своей немецкой коллеги Анналены Бербок поставки ракет Taurus армии Украины. Бербок отказала Киеву в данном оружии, считая, что оно может быть направлено на Россию. Во время совместной пресс-конференции глава МИД Украины заявил, что Берлин «все равно это сделает».

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», - приводит его слова «Регнум».

Министр иностранных дел Германии Бербок прибыла 11 сентябр яс необъявленным визитом в Киев. Это стало четвертым ее визитом на Украину за время проведения СВО.

Ранее экс-глава украинского МИД Андрей Мельник послал подальше немецкого депутата из-за критики кассетных бомб. Тогда он заявил, что депутат Ральф Стенгер и другие политики Германии, выступившие против поставок Украине кассетных боеприпасов, «понятия не имеют, о чем говорят».