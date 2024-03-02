Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора немецких офицеров о Крымском мосте

Минобороны Германии признало факт перехвата беседы офицеров бундесвера о бомбардировке Крымского моста. Об этом пишет RT.

«Минобороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких офицеров о планах подорвать Крымский мост был перехвачен», - сообщает издание со ссылкой на заявление представитель оборонного ведомства на телеканале ARD.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал провести оперативное расследование скандального разговора немецких офицеров о планах боевых действий на Украине и в Крыму. Позднее стало известно, что власти Германии признали уязвимость системы безопасности бундесвера, депутат бундестага по обороне Штрак-Циммерман призвала срочно усилить меры безопасности.