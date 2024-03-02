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Шольц назвал «очень серьезной» ситуацию с записью разговора офицеров ФРГ

Канцлер обещал провести тщательное расследование.
Ирина Елагина 2024-03-02 15:19:01
© Фото: Clemens Bilan, Pool, Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ, назвал случившееся «очень серьезной» проблемой.

«Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии», - информирует агенство DPA .

Канцлер подчеркнул, что все обстоятельства «выясняются очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Напомним, что накануне Маргарита Симоньян опубликовала запись беседы двух немецких офицеров, обсуждавших бомбардировку Крымского моста. Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что ситуация напомнила ему фашистский план Барбароса и пообещал, что Россия направит обращение в бундестаг с требованием провести расследование и ответить, как стало возможно участие офицеров бундесвера в ситуации на Украине.

#Украина #НАТО #Маргарита Симоньян #бундесвер #Олаф Шольц #василий пискарев #военная помощь украине
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